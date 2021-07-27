«Потеряла равновесие и резко ушла под воду»: в Могилеве в карьере утонула 13-летняя девочка

В Могилеве в карьере утонула 13-летняя девочка. Фото: pixabay.com

В Могилеве в карьере утонула 13-летняя девочка. Инцидент произошел в понедельник, 26 июля. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на председателя областной организации РГОО ОСВОД Константина Иванова.

- В понедельник, 26 июля, во второй половине дня группа подростков отдыхала у водоема. Как рассказали очевидцы, перед тем как пойти домой, девочка решила спуститься к водоему, чтобы помыть ноги. Сверстники предупредили ее о возможной опасности, но она на их слова не отреагировала. Девочка в какой-то момент потеряла равновесие и ушла под воду, - рассказал Иванов.

Он добавил, что дети стали звать на помощь. Их услышали девятиклассники, которые находились неподалеку. До приезда спасателей и скорой помощи дети смогли достать девочку из воды и стали производить реанимационные мероприятия, но спасти девочку не удалось.

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