Фотофакт. В Минске в центре города упало огромное дерево

В Минске в центре города упало огромное дерево. Фото: со страницы Facebook Вадима Качана

В Минске на улице Комсомольской упало огромное дерево. Очевидцем произошедшего стал белорусский фотограф Вадим Качан.

- На Комсомольской буквально 20 секунд назад с треском упало огромное дерево. К счастью, никто не пострадал. Я находился в 15 метрах от него. Парень на втором снимке успел отпрыгнуть. Люди в кафе напротив родились в рубашке, - написал Качан на своей странице в Facebook.

Парень, успевший отпрыгнуть в момент падения дерева. Фото: со страницы Facebook Вадима Качана

В Минске в центре города упало огромное дерево. Фото: со страницы Facebook Вадима Качана

На данный момент дерево с пешеходной улицы уже убрали.

На данный момент дерево уже убрали. Фото: onliner.by

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