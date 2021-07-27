Певица Вера Брежнева будет судиться с торговым домом «Палессе». Фото: Instagram

Российская певица Вера Брежнева подала в суд на белорусский торговый дом «Палессе». Такая информация появилась на сайте Верховного суда.

В частности, начало интеллектуальное судопроизводство, истец – Киперман Вера Викторовна (она известна публике как певица Вера Брежнева). Ответчик – ТД «Палессе», предмет спора – «о взыскании компенсации в связи с нарушением исключительного права на объекты смежных прав».

В универсаме «Палессе» не поняли, о чем речь.

«Где мы, а где Вера Брежнева, это же бред!» – приводит onliner слова работников торгового объекта.

При этом Белорусское общество авторов, исполнителей и иных правообладателей (БОАИП) подтвердило порталу новость о предстоящем суде.

– БОАИП, как уполномоченная организация по коллективному управлению правами в сфере сбора вознаграждения за использование фонограмм, инициировало исковое производство в отношении «Торгового дома «Палессе» в интересах правообладателя, правами которого ведется управление, в связи с выявленным со стороны БОАИП фактом незаконного использования фонограммы, – уточнили в организации.

При этом никаких деталей и обстоятельств рассказывать не стали.

Отмечается также, что судебное заседание назначено на 6 октября.

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