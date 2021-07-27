Глава Еврокомиссии рассказала, что в Евросоюзе уже привито от коронавируса 70% взрослого населения. Фото: pixabay.com

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала, что в Европейском союзе уже привито от коронавируса 70% взрослого населения.

- Евросоюзе свое слово сдержал и выполнил обязательство. Наша цель состояла в том, чтобы в июле защитить 70% взрослого населения ЕС хотя бы одной прививкой от коронавирусной инфекции. И сегодня можно сказать о том, что мы достигли своей цели. На данный момент 57% взрослого населения уже имеют защиту двойной вакцинацией, - написала в своем Twitter-аккаунту глава Еврокомиссии.

Она добавила, что это значит, что Европа находится в числе мировых лидеров вакцинации.

Ляйен также призвала каждого, кто может, вакцинироваться, так как дельта-штамм COVID-19 очень опасен.

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