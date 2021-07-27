МВД: Сайт и социальные сети Белсат были признаны экстремистскими

В МВД сообщили, что сайт и социальные сети БЕЛСАТ были признаны экстремистскими. Фото: pixabay.com

В Министерстве внутренних дел сообщили, что сайт и социальные сети БЕЛСАТ были признаны экстремистскими. Информация об этом была опубликована в телеграм-канале МВД.

- Информационные ресурсы БЕЛСАТ были признаны экстремистскими. Данное решение было принято во вторник, 27 июля, судом Железнодорожного района Гомеля, - прокомментировали в МВД.

В МВД сообщили, что сайт и социальные сети БЕЛСАТ были признаны экстремистскими. Фото: телеграм-канал МВД

И добавили, что основанием для этого послужили материалы проверки управления ГУБОПиК МВД по Гомельской области.

В ведомстве также напомнили, что распространение (репост) информации из экстремистских источников влечет за собой административную ответственность с наказанием в виде штрафа или же ареста.

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