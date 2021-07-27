Крупный пожар в Петриковском районе тушат уже второй день: подключили «летающую корову» - самый большой вертолет в мире. Фото: МЧС РБ.

Жаркая и засушливая погода, которая установилась в Беларуси, приводит к масштабным пожарам. Один из них тушат уже второй день в Петриковском районе – это на западе Гомельской области. Вчера, 26 июля, его площадь составляла 85 гектаров:

– Направление распространения огня может поменяться в любую минуту, так как ветер тоже меняет свое направление. Среди наших главных и первостепенных задач - это не допустить распространения горения на близлежащий населенный пункт Бобрик и на остальные части сельскохозяйственного поля. Защитить населенный пункты и не допустить угрозы распространения - это самое главное! - рассказывал заместитель начальника Гомельского областного управления МЧС Владимир Клабук.

За сутки пожарным удалось уменьшить площадь возгорания до 75 гектаров.

- На месте работают 132 человека и 37 единиц техники, в том числе работники МЧС, лесники, местное предприятие мелиоративных систем и сельскохозяйственные организации, - сообщили в МЧС. - Из Минска также прибыли специалисты Республиканского отряда специального назначения «ЗУБР». Борт авиации Ми-2 осуществляет мониторинг места пожара, Ми-26 - сброс воды непосредственно в местах наиболее интенсивного горения. Беспилотный летательный аппарат проводит разведку в инфракрасном диапазоне.

Вертолет Ми-26, который находится на вооружении белорусских спасателей – самый грузоподъемный (читай, самый большой) серийный вертолет в мире. Он весит почти 30 тонн и способен поднять еще столько же. Таких вертолетов «на ходу» в Беларуси всего три: один сейчас продается, еще две «коровы» находятся в распоряжении МЧС – с их помощью тушат крупные лесные пожары в Греции, Турции и России. В 2012 году один из белорусских Ми-26 отправился в Венгрию и принял участие в съемках боевика «Крепкий орешек – 5» (эксклюзивные подробности со съемок читайте в материале «Герой Брюса Уиллиса взорвал вертолет белорусского МЧС»).

Управляют вертолетом сразу шесть человек: пять находятся в кабине, еще один член экипажа – в транспортном отсеке. Вблизи вертолет выглядит еще больше чем на картинках. Он настолько большой, что способен поглотить в себе грузовик с прицепом. «Корова» достаточно прожорлива: за час полета она съедает три тонны керосина. Уровень шума в транспортном отсеке такой, что разговаривать практически невозможно – «Комсомолка» оценила это лично.

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