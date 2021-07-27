Александр Лукашенко провел переговоры с руководителем Курчатовского института

Александр Лукашенко встретился с главой исследовательского центра «Курчатовский институт». Фото: БЕЛТА

Президент Беларуси Александр Лукашенко 27 июля встретился с президентом Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаилом Ковальчуком, сообщает БЕЛТА.

Встреча была организована по белорусской инициативе. Лукашенко отметил, что российские ученые занимают ведущие позиции в мире, начиная от мирного атома до самых современных научных разработок. Россияне к тому же – главные партнеры белорусских ученых во многих исследованиях. Большие перспективы для совместного сотрудничества страны видят в сфере использования атомной энергии.

Между Курчатовским институтом и НАН Беларуси существует договоренность о сотрудничестве с программой на 10 лет. Сотрудники именно этого исследовательского центра поддержали белорусских коллег при строительстве атомной электростанции.

Лукашенко выразил уверенность, что отношения ученых двух стран могут стать еще более плодотворными, и в ближайшее время это сотрудничество еще больше активизируется.

Как заявил Ковальчук во время беседы с журналистами, в планах российской стороны – создать в Беларуси филиал Московского инженерно-физического института. Этот вуз готовит инженеров и ученых для работы в сфере атомной энергетики.

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