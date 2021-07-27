Находящийся в СИЗО КГБ глава партии БНФ Григорий Костусев нуждается в срочной госпитализации

Накануне главу партии БНФ Костусева с отеками и проблемами с сердцем перевели из СИЗО КГБ в тюремный госпиталь на Володарке. Фото: sputnik.by.

Находящийся в СИЗО КГБ председатель Партии БНФ Григорий Костусев нуждается в срочной госпитализации, сообщила БелаПАН его дочь Екатерина Костусева.

Она сказала, что 27 июля отца в СИЗО посетила его защитница Инесса Оленская.

Состояние здоровья 64-летнего оппозиционного политика, по словам дочери, ухудшилось. В субботу 24 июля ему вызывали в СИЗО скорую помощь.

С 2 по 14 июля Григорий Костусев проходил обследование и курс терапии в тюремной больнице СИЗО № 1 на Володарского в Минске. Сюда он попал в экстренном порядке с одышкой, отеками конечностей, проблемами с сердцем и давлением, спутанным сознанием. По словам политика, его состояние было связано с невыносимой жарой, влажностью и плохой вентиляцией в камере СИЗО. Диагноз, по которому Костусев получал терапию, дочери и адвокату до сих пор не известен.

- Сейчас медикаменты, которые дают врачи в СИЗО, моему отцу не помогают, — рассказала дочь. — Ему становится только хуже. У отца, по последним анализам, подозрение на онкозаболевание. Срочно нужна биопсия, но его держат в камере. Мой папа срочно нуждается в госпитализации. Мы неоднократно ходатайствовали об изменении меры пресечения на домашний арест, о госпитализации. Но это не дает результатов, — заявила она.

По словам дочери, 27 июля адвокат подала в следственные органы еще одно ходатайство о госпитализации подзащитного. Предыдущее было подано в июне, но не было удовлетворено.

Напомним, Григория Костусева задержали 12 апреля в Шклове. Политик является одним из фигурантов так называемого «дела о госперевороте». 17 апреля президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что на него и его детей готовилось покушение. Появилась версия с подробностями от КГБ: «Задача №1 – устранить самого главного, №2 – блокировать внутренние войска и ОМОН, №3 – захватить телецентр».

Через несколько дней КГБ сообщил, что задержанным по делу, которое вскоре стали называть «делом о госперевороте» предъявили обвинение, и они признали вину. По этому делу задержаны юрист Юрий Зенкович, политолог Александр Федута, политик Григорий Костусев и другие. Всего обвиняемыми проходят девять человек.

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