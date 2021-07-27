Грузовик сбил насмерть женщину в Пинском районе и уехал

Смертельное ДТП произошло в Гомельской области. Фото: СК РБ

Женщина погибла под колесами грузовика в Пинском районе 26 июля, сообщили в Следственном комитете.

64-летний водитель сбил 49-летнюю женщину, которая шла по проезжей части, на трассе M10 Кобрин - Гомель - граница РФ, недалеко от агрогородка Оснежицы.

От полученных травм женщина скончалась на месте, водитель попытался скрыться с места аварии, но вскоре был задержан сотрудниками ГАИ в Гомельской области.

Пинским межрайонным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК РБ.

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