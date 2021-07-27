Пьяный сторож ездил ночью на тракторе по территории сельхозпредприятия в Ошмянском районе

ГАИ усиливает контроль за эксплуатацией сельхозтехники. Фото: БЕЛТА

В Ошмянском районе пьяный сторож сельхозпредприятия сел за руль трактора. Об этом БЕЛТА этом пишет БЕЛАТ со ссылкой на управление ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

В ночь на 27 июля участковый инспектор посетил сельхозпредприятие в агрогородке Краковка. На территории объекта он задержал водителя трактора – у мужчины были явные признаки опьянения.

– Выяснилось, что это сторож. За руль он сел, чтобы перевезти сено с одного места на другое. Водительских прав у него не было. Результат освидетельствования - 2,2 промилле, – рассказали в ГАИ.

37-летний мужчина рассказал, что накануне выпил бутылку водки.

В ГАИ отметили, что проверки сельхозорганизаций будут продолжены. В центре внимания контроль за эксплуатацией техники: ее внешний вид, исправность оборудования, приборов и другое. Наряды ГАИ активно работают по выявлению нарушений правил перевозки грузов, а также осуществляют сопровождение сельхозтехники.

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