«Школьные линейки на минном поле»: огромный арсенал боеприпасов нашли на территории школы под Барановичами. Фото: "Наш Край".

На территории школы работники ЖКХ копали котлован для укладки труб теплотрассы. Внезапно из ковша экскаватора, выгружавшего землю, посыпались снаряды, пишет газета «Наш край». - Работы сразу были приостановлены, о находке сообщили в милицию, - рассказал «НК» Сергей Палитаев, председатель Великолукского сельсовета. К месту происшествия прибыли сотрудники милиции, специалисты саперно-пиротехнической группы войсковой части 7404, а также спасатели. В итоге саперы откопали из земли 80 20-миллиметровых снарядов, которые во времена войны использовались для немецких пушек «FLaK».

- Снаряды обнаружили буквально в нескольких метрах от школьного крыльца, где каждый год собираются ученики в начале и конце учебного года. Так что можно сказать, школьные линейки на минном поле проводились, - говорит Сергей Палитаев. – Самое интересное, что боеприпасы были зарыты совсем неглубоко, всего около полуметра. Так что странно, что до сих пор их никто не обнаружил. Все обнаруженные снаряды изъяли саперы, после чего боеприпасы отвезли на подрывную площадку для уничтожения.

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