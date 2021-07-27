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Общество27 июля 2021 21:08

Александр Мосолов назначен первым заместителем начальника тыла Вооруженных Сил Беларуси

После освобождения от должности Александра Панферова эта вакансия оставалась открытой почти два месяца
Юлия ХВОЩ
Лукашенко назначил нового начальника штаба тыла Вооруженных Сил Беларуси. Фото: Министерство обороны Беларуси

Лукашенко назначил нового начальника штаба тыла Вооруженных Сил Беларуси. Фото: Министерство обороны Беларуси

Новым первым заместителем начальника тыла Вооруженных Сил Республики Беларусь – начальником штаба тыла стал полковник Александр Мосолов, сообщили в пресс-службе президента Беларуси Александра Лукашенко.

Соответствующий указ о назначении подписан 27 июля.

Александр Маслов был заместителем командующего Северо-западного оперативного командования по тылу и начальником вещевого управления Министерства обороны. На новом посту он сменил Александра Панферова, который был освобожден от должности 1 июня. Панферова уволили с военной службы в запас с правом ношения военной формы и знаков различия.

Штаб тыла занимается поддержанием тыла страны в состоянии постоянной боевой и мобилизационной готовности. Организовывает совместно с управлениями тылового обеспечения Минобороны и Вооруженных Сил, департаментом транспортного обеспечения Министерства обороны материальное, транспортное, медицинское, ветеринарное и другие виды тылового обеспечения.

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