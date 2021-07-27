Александр Мосолов назначен первым заместителем начальника тыла Вооруженных Сил Беларуси

Лукашенко назначил нового начальника штаба тыла Вооруженных Сил Беларуси. Фото: Министерство обороны Беларуси

Новым первым заместителем начальника тыла Вооруженных Сил Республики Беларусь – начальником штаба тыла стал полковник Александр Мосолов, сообщили в пресс-службе президента Беларуси Александра Лукашенко.

Соответствующий указ о назначении подписан 27 июля.

Александр Маслов был заместителем командующего Северо-западного оперативного командования по тылу и начальником вещевого управления Министерства обороны. На новом посту он сменил Александра Панферова, который был освобожден от должности 1 июня. Панферова уволили с военной службы в запас с правом ношения военной формы и знаков различия.

Штаб тыла занимается поддержанием тыла страны в состоянии постоянной боевой и мобилизационной готовности. Организовывает совместно с управлениями тылового обеспечения Минобороны и Вооруженных Сил, департаментом транспортного обеспечения Министерства обороны материальное, транспортное, медицинское, ветеринарное и другие виды тылового обеспечения.

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