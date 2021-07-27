Теперь и Латвии: на белорусской границе задержали девятерых иракских беженцев.

- Пограничники задержали девять граждан Ирака за умышленное незаконное пересечение границы утром 26 июля, - сообщает Государственная пограничная охрана Латвии. Пограничники Пограничного управления Даугавпилсской администрации, проверив информацию, предоставленную местным жителем, провели поиск нарушителей в селе Максимова и задержали девять человек, ранее незаконно пересекших государственную границу.

Возбуждено уголовное дело. Сообщается, что граждане Ирака были задержаны в соответствии с Законом об иммиграции и помещены в Даугавпилсский центр размещения задержанных иностранцев.

Следует отметить, что в этом году это пятая группа лиц, задержанных незаконно пересекающих государственную границу, в то время как в прошлом году 23 гражданина третьих стран были задержаны за умышленное незаконное пересечение границы.

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