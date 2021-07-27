В Беларуси проходит вступительная кампания. Вот на какие специальности самый высокий конкурс

В Беларуси проходит вступительная кампания Фото: Павел МАРТИНЧИК

На некоторые специальности документов было подано в 7-10 раз больше, чем изначально планировали вузы.

Так, стать студентом дневной бюджетной формы обучения в БГУ захотели стать 3142 абитуриента, что почти на тысячу больше, чем предусмотрено планом приема. Средний конкурс в Белгосуниверситете составил 1, 43 человека на место. Самой востребованной специальностью в БГУ стал «дизайн (направление – коммуникативный)» – 12 человек на место. На втором месте – «дизайн (направление – дизайн предметно-пространственной среды)» – 7,5 абитуриента на место. На специальностях с внутренними экзаменами лидирующее место заняла медицинская экология – 7,8 человека на место.

В БНТУ самая востребованная специальность – «программное обеспечение информационных технологий», там конкурс составил 4,47 на место. В БГУИР – «программное обеспечение информационных технологий» –5,5 человека на место.

Как сообщили в пресс-службе БГПУ, проходные баллы в этом вузе выросли в среднем на 18 баллов. Тут самый большой конкурс на специальности «оздоровительная и адаптивная физическая культура (оздоровительная)» и «психология» – 6 человек на место. В 2020-м конкурс на эти специальности составлял 2,5 и 2,8 человека на место соответственно.

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