Белорусский оперный певец Илья Сильчуков выпустил клип на песню «Волки»

Оперный певец Илья Сильчуков выпустил клип на песню «Волки». Фото: Татьяна Симакова

Известный оперный исполнитель Илья Сильчуков выпустил клип на песню «Волки». Действие в клипе происходит во времена Средневековья.

- Идея клипа рождалась зимой 2020-года съемки, а к съемкам приступили весной 2021 года, по последнему снегу. Клип снимали сразу в нескольких локациях Беларуси. Лично для меня он является своеобразным финалом трилогии: «Мова» - «Благодарю» (дуэт с Наргиз) – «Волки», - рассказал Илья Сильчуков.

Напомним, что оперный певец был уволен из Большого театра Беларуси, в котором прослужил 15 лет.

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