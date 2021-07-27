На втором энергоблоке БелАЭС началась «горячая» обкатка реактора

Белорусская атомная электростанция Фото: Павел МАРТИНЧИК

На втором энергоблоке Белорусской атомной электростанции 27 июля началась «горячая» обкатка реакторной установки, сообщили в пресс-службе госкорпорации «Росатом».

Разрешение на проведение пуско-наладочных работ перед началом физического пуска реактора выдал Госатомнадзор Беларуси.

– В процессе горячей обкатки специалисты проверяют работоспособность основного оборудования энергоблока на соответствие требованиям проектной документации, включая соответствие нормам безопасности при эксплуатации, – сказали в Росатоме.

Цель этого этапа – подтвердить готовность оборудования к энергетическому пуску и дальнейшей безопасной эксплуатации второго энергоблока.

Во время работ специалисты проверят готовность систем электропитания, а также управления и защиты реактора.

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