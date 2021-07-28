Европейский суд по правам человека запретил экстрадицию еще одного белоруса

ЕСПЧ запретил России экстрадировать гражданина Беларуси. Фото: coe.int

В Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) вынесли запрет России на экстрадицию гражданина Беларуси на родину. Об этом сообщили на сайте российского комитета «Гражданское содействие».

Запрет на экстрадицию вынесен согласно правилу 39 регламента, примененным ЕСПЧ. Согласно этому правилу заявитель не может быть возвращен на родину до момента пока не будет вынесено окончательное решение Европейского суда по правам человека.

Имя белоруса, экстрадицию которого ЕСПЧ запретил России пока не разглашается. Подчеркивается, что сохранение анонимности заявителя необходимо в целях безопасности.

Напомним, на прошлой неделе ЕСПЧ запретил России экстрадицию бойца Алексея Кудина. Однако решение о его возвращении в Беларусь все-таки было принято.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Кикбоксер Алексей Кудин, которого обвиняют в драке с милиционерами на протестах, хочет просить помилования у Лукашенко.

Накануне его экстрадировали из России, куда он перебрался после того, как на него завели уголовное дело (подробности).

Белорусского кикбоксера Алексея Кудина, которого обвиняют в драке с милиционерами, экстрадировали из России.

Он переехал туда после того, как в Беларуси на него завели уголовное дело. А потом арестовали (подробности).

Певицу Агурбаш вызвали в московскую прокуратуру по вопросу экстрадиции.

Генпрокуратура Беларуси попросила Россию выдать артистку (подробности).