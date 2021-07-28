Президент Литвы о введении чрезвычайного положения из-за мигрантов: «Я не вижу в этом необходимости»

Литва строит забор из колючей проволоки для защиты от нелегальных мигрантов, но введение чрезвычайного положения, по мнению президента, пока неактуально. Фото: Делфи.

Президент Литвы Гитанас Науседа считает, что пока в стране нет необходимости вводить чрезвычайное положение из-за наплыва нелегальных мигрантов. Это мера, которая может быть применена лишь в крайнем случае, считает Науседа.

Такое мнение Гитанас Науседа высказал во вторник, 27 июля, общаясь с журналистами на полигоне в Пабраде, пишет Интерфакс. Он заявил, что внимательно следит за ситуацией с мигрантами и видит еще множество резервов, которые для решения проблемы могут использовать силовые ведомства – министерства внутренних дел и Служба охраны государственной границы. Президент Литвы также объяснил, в каком случае он мог бы рассматривать вопрос о введении чрезвычайного положения.

-Лишь в крайнем случае и, без сомнения, при условии консультаций и разъяснения населению, мы могли бы вернуться к вопросу о чрезвычайном положении, - сказал Науседа.

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