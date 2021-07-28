Мезенцев назвал успехи интеграционной повестки Минска и Москвы

Мезенцев назвал успешной работу Минска и Москвы по интеграционной повестке. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев назвал успешной работу Москвы и Минска по интеграционной повестке, пишет ТАСС. Общаясь с журналистами по теме интеграционной повестки в рамках Союзного государства Беларуси и России, чиновника пояснил, что работа «не обходится без спорных моментов, но в целом продвигается успешно».

Он напомнил, что непосредственно отвечают за интеграционную повестку премьеры Мишустин и Головченко, а также вице-премьеры Оверчук и Снопков. И подчеркнул, что общеизвестно насколько успешно проходят их переговоры.

- Диалог республиканских и федеральных ведомств идет во вполне спокойном ключе. Безусловно, не без споров, - прокомментировал Мезенцев.

Еще Мезенцев сказал, что в работе обеими сторонами учитывается защита нацинтересов и перспективы углубления экономической интеграции.

Кроме того, по словам госсекретаря Союзного государства, Минск и Москва договорились и подтвердили готовность «к масштабному углубленному взаимодействию по созданию и единого научно-исследовательского пространства Союзного государства», а также макропрограммы по не менее чем десяти содержательным перспективным направлениям.

- Взаимодействие Национальной академии наук Беларуси и Курчатовского института - это не просто выход на конкретные договоренности и исследовательские локальные программы. Это подтверждение значимости экономической интеграционной повестки под эгидой Союзного государства, - заключил Мезенцев.

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