Браконьер стрелял в егеря в Мостовском районе

Служебная собака нашла браконьеров, один из которых стрелял в егеря. Иллюстративное фото. Фото: fotovmire.ru.

В лесничестве Мостовского района егерь застиг двух браконьеров. Один из мужчин выстрелил, и оба сбежали. К счастью, в егеря стрелявший не попал.

На место выехала милиция. Служебная собака по кличке Хантер Мотовского отдела Департамента охраны взяла след и привела милиционеров к дому, где прятались браконьеры. Оказалось, два брата из Гродно приехали в деревню Стукалы, где был их родительский дом, и занялись незаконной охотой.

В доме нашли приспособления для охоты и незаконной рыбалки, сообщает пресс-служба МВД. Возбуждено уголовное дело по факту насилия либо угрозы в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности. Братьев, одному из которых 52, а другому 34 года, проверяют на причастность к другим преступлениям, в том числе фактам браконьерства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Стрелял в животное, застрелил егеря. В Дятловском районе возбуждено уголовное дело в отношении охотника

От ранения егерь умер на месте. ПОДРОБНОСТИ.

Егерь убил товарища на охоте, думая, что стреляет по косуле

Сельчанин был в зарослях малинника, когда егерь выстрелил в ту сторону картечью. ПОДРОБНОСТИ.

В Миорском районе егеря застрелили на глазах его семьи

Преступник давно угрожал принципиальному работнику лесхоза. ПОДРОБНОСТИ.