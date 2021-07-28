Instagram по умолчанию закроет профили тысяч пользователей: вот кого это коснется и с чем это связано

Новые аккаунты детей до 16 лет в Instagram будут по умолчанию закрытыми. Фото: pixabay.com

Инстаграм сделает закрытыми в соцсети профили детей до 16 лет. А новые аккаунты подростков в Инстаграме будут закрытыми по умолчанию. Об этом проинформировало ТАСС со ссылкой на информацию пресс-службы соцсети.

О таком решении представители соцсети Инстаграм, принадлежащей американской компании Фейсбук, объявили во вторник, 27 июля.

Сообщается, что данное решение направлено на защиту детей от нежелательных комментариев, которые могут оставлять «подозрительные пользователи». Новые аккаунты будут сразу закрытыми, а другим детям-пользователям предложат ограничить доступ к странице. Поясняется, что при желании подростки смогут сами выбирать и при желании сделать свой профиль открытым.

Кроме того, Инстаграм намерен ограничивать возможности рекламодателей «привлекать молодежь к рекламе». Также поиск страниц детей в соцсети будет усложнен для «подозрительных аккаунтов».

Нововведения обеспечат новые технологии, которые будут обнаруживать потенциально подозрительных пользователей и предотвращать их взаимодействие с детскими аккаунтами.

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