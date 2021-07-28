Медики заметили, что переболевшие ковидом набирают лишний вес и объяснили, почему

После ковида может повыситься аппетит и возникнуть ожирение, предупреждают медики. Фото: hochyvseznat.ru.

Врачи заметили неожиданное последствие перенесенной коронавирусной инфекции: многие люди начинают больше есть и набирают лишний вес. При этом во время болезни вес, как правило, заметно теряется.

Врач-эндокринологи объяснила причины этого порталу Медицина и Наука.

В разгар болезни вес снижается из-за высокой температуры, нарушений или потери обоняния и вкусовых ощущений, изменения восприятия пищи. Но у многих вес начинает расти в период восстановления после болезни. Это объясняется не только «заеданием» стресса в связи с перенесенным ковидом. Эндокринолог Университетской клиники МГУ Зухра Павлова считает, что коронавирус приводит к системному воспалению в организме. Это меняет внутриклеточные сигнальные пути и вызывает дисбаланс в организме. Как одно из последствий дисбаланса, в организме может снизиться чувствительность к инсулину, а из-за этого повышается аппетит. Человек начинает есть чаще и больше, и получает ожирение.

Способы справиться с проблемой – обычный ЗОЖ, отмечает эндокринолог. Важно быть физически активным и выполнять дыхательные упражнения.

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