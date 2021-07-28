Из Брянской области в Беларусь вернули 21 корову

Из России в Беларусь вернули коров без документов. Фото: Россельхознадзор.

В Суражском районе Брянской области недалеко от российско-белорусской границы задержали две машины со скотом. Как сообщает российская Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору, из Беларуси в Россию везли 21 корову, причем автомобили не были оборудованы для перевозки животных, и никаких документов на скот не было. Отсутствовали ветеринарные и иные сопроводительные документы, подтверждающие происхождение, эпизоотическое благополучие местности и клиническое здоровье животных, говорится в сообщении.

Со слов перевозчиков, коров везли из Гомельской области. Россельхознадзор привлек виновных к административной ответственности, а коров вернули в Беларусь, где с ними будет разбираться государственная ветеринарная служба.

С начала года в Беларусь из России вернули более 180 голов скота и 1800 голов птицы.

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