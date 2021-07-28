Обучение в белорусских вузах начинает дорожать? В БНТУ подняли стоимость обучения и сказали с чем это связано

БНТУ первым сообщил о повышение оплаты обучения в новом учебном году. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Стало известно о том, что один из ведущих белорусских вузов - БНТУ поднимает плату за обучение. Об изменении стоимости обучения на новый учебный год 2021 - 2022-ой годы сообщила 27 июля пресс-служба университета на официальном сайте.

Сообщается, что обучение в Белорусском национальном техническом университете для студентов-платников дорожает. Стоимость обучения меняется с учетом увеличения базовой ставки и базовой величины, а также размера минимальной зарплаты. Эти показатели влияют на повышение окладов, стимулирующих и компенсирующих выплат сотрудникам университета. Кроме того, стоимость учебы подросла и из-за повышения других затрат вуза, включая коммунальные услуги.

В среднем стоимость обучения в БНТУ увеличилась на 9,9 процента. В зависимости от факультета и специальности заплатить за учебу студентам придется от 3996 до 4263 рублей за учебный год.

Напомним, некоторые белорусские вузы планировали увеличить плату за обучение еще в марте 2021-го года. Тогда ресурс telegraf.by информировал о том, что решения о повышении стоимости обучения приняли в администрациях БГУ, БГПУ, Гомельском госуниверситете имени Ф.Скорины, БНТУ.

Однако вскоре глава Минобразования заявил, что повышать плату за обучение в вузах в Беларуси не будут.

- Повышение стоимости обучения в госучреждениях образования пока не планируется, - процитировала 18 марта пресс-служба ведомства министра образования Беларуси Игоря Карпенко.

Подтверждалось, что весной 2021-го года на совещании ректоратов обсуждался вопрос повышения стоимости платного обучения. Однако в Минобразования пояснили, что также была изучена возможность компенсации затрат вузами и сузами, и было принято решение не повышать установленную оплату за обучение.

- Повышение заработной платы и других затрат на реализацию образовательных программ будет осуществляться за счет оптимизации иных расходов учреждений образования, - уточнил тогда министр.

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