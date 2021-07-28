В августе взлетят цены на кофе: это все из-за жары

Из-за неурожая зерен в Бразилии прогнозируется подорожание кофе. Фото: pxhere.com.

В августе прогнозируется подорожание кофе. Рост цен предполагается весьма ощутимым – на 10-12 процентов, пишет БелНовости.

По информации издания, оптовые поставщики уже предупреждают своих партнеров о повышении цен, в частности, уведомления получили российские торговые компании. Подорожает и молотый, и растворимый кофе.

Причина подорожания конечного продукта – резкий скачок цен на сырье Так, в Бразилии кофейные зерна подорожали на 70 процентов из-за неурожая. Над бразильскими плантациями покуражилась погода: после аномальной засухи в штатах, где специализируются на выращивании кофе, начались заморозки.

Некоторые эксперты предполагают, что скачок цен будет еще более ощутимым и призывают сети кофеен готовиться к росту цен к концу года на 40-50 процентов, отмечает издание.

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