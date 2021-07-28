Стало известно, когда США объявят о новых санкциях в отношении Беларуси

США планируют ввести новые санкции против Беларуси. Фото: Reuters

В течение ближайших недель США планируют объявить о новых санкциях в отношении Беларуси. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на источник, информированный о деталях визита экс-кандидата в президенты и лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской в Вашингтон.

Поясняется, что представители Госдепа США отдельно не давали Тихановской «каких-либо обещаний», также не уточнялись и сроки.

- Потому что работа над санкциями ведется США независимо от ее поездки. Эта работа началась раньше и пока не закончилась. Речь идет о ближайших неделях, - почеркнул источник информагентства.

Отвечая о характере новых санкций в отношении Беларуси, собеседник также решил не уточнять, будут ли это секторальные санкции, о которых просила Светлана Тихановская, или нет.

- США сами определят, какие санкции вводить, - подытожил собеседник.

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