Видеофакт. В Витебске сотрудники МЧС спасли мужчину, который собирался спрыгнуть с балкона

Мужчина угрожал, что спрыгнет вниз с лоджии, сотрудники МЧС спасли его. Фото: МЧС.

Вечером 27 июля сотрудники МЧС в Витебске предотвратили попытку самоубийства. Подробности рассказали в пресс-службе областного УМЧС.

В 21.24 дежурный РОВД сообщил спасателям, что на улице Локомотивной мужчина собирается покончить с собой. Когда спасатели прибыли на место, оказалось, что человек сидит на окне лоджии на пятом этаже девятиэтажного дома.

Входная дверь в квартире была открыта. Молодой человек, сидевший на лоджии, никого не подпускал к себе, угрожая спрыгнуть вниз. Визуально он был в неадекватном состоянии. Вначале с ним разговаривал старший помощник штаба по ликвидации ЧС Витебского городского отдела по ЧС Евгений Цуран, через некоторое время приехал психолог Александр Волосевич. Под балконом спасатели разложили куб жизни, психолог разными способами отвлекал мужчину. В это время два сотрудника МЧС при помощи альпинистского оборудования спустились с балкона седьмого этажа и втолкнули мужчину внутрь.

-Спасенным оказался 35-летний мужчина, медики осмотрели его и приняли решение о госпитализации, - рассказали в МЧС.

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