Особая примета: обгрызены ногти. В Лунинце пропал подросток, он может прятаться в лесу или в заброшках

В Лунинецком районе пропал подросток. Фото: ориентировка ПСО "Витязь".

В Лунинецком районе ищут пропавшего подростка. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Витязь».

Пропавший юноша – Никита Агиевич, ему 17 лет. Подросток живет в деревне Перуново Лунинецкого района. Он ушел из дома 26 июля, с тех пор о нем ничего не известно. По информации «Витязя», подросток может прятаться – укрываться в лесу или в заброшенных домах.

Никита Агиевич – худощавый юноша с серо-зелеными глазами и светло-русыми прямыми волосами. Носит короткую стрижку. Рост Никиты – 160 см, он сутулится. Особые приметы – при разговоре подросток искажает слова и у него полностью обгрызены ногти. Юноша страдает психическим заболеванием, отметили в «Витязе».

Всех, кто видел Никиту Агиевича или знает, где он может быть, просят обращаться в милицию или в ПСО "Витязь" по телефону +375(29)545918.

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