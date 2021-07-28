Больше 130 стран: в ВОЗ сказали, как быстро продвинулся штамм «дельта» за неделю

ВОЗ обеспокоена продолжающимся распространением "вызывающих обеспокоенность" штаммов коронавируса. Фото: pixabay.com

За неделю число стран выявленного штамма «дельта» во всем мире увеличился с 124 до 132 государств. Об этом написало ТАСС со ссылкой на официальную информацию в еженедельном эпидемиологическом бюллетене ВОЗ.

Таким образом, продолжается расти количество государств и территорий, где циркулирует высоко заразный штамм COVID-19 «дельта». И «дельту» за неделю выявили еще в восьми странах.

Еще в ВОЗ подчеркнули, что и в целом продолжает расти распространение четырех штаммов так называемых «вариантов, вызывающих обеспокоенность» (variants of concern - англ.). География штаммов «альфа», «бета», «гамма» и «дельта» продолжает расширяться.

- Обеспокоенность у ВОЗ вызывает продолжающееся распространение в мире всех четырех штаммов, входящих группу - variants of concern, - говорится в бюллетене.

Напомним, коронавирус «альфа» впервые выявили в Великобритании в сентябре 2020-го года. На 27 июля «альфа» обнаружена в 182 странах. Штамм «бета» нашли в августе 2020-го года в ЮАР – сейчас он распространился на 131 страну. А «гамму» подтвердили в Бразилии в сентябре прошлого года, сейчас штамм выявлен в 81 государстве.

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