171 нелегала задержали за сутки на границе с Беларусью литовские пограничники

27 июля в Литву со стороны Беларуси нелегально пробрался 171 человек, все представились иракцами. Фото: СОГГ Литвы.

Вторник, 27 июля, выдался горячим для литовских пограничников. За сутки они задержали 171 мигранта, которые пересекли границу вне пунктов пропуска, пишет Reform.by со ссылкой на службу охраны государственной границы Литвы. Все нелегалы пришли со стороны Беларуси и все они представились гражданами Ирака. У части мигрантов были и документы, подтверждающие их гражданство.

Мигрантов направляют в места временного содержания. Те из них, кто подал просьбу об убежище, будут ожидать решения вопроса в установленном порядке.

Большинство нелегалов перешли границу в Шальчининкайском районе, теперь по статистике он лидирует по числу задержаний. Раньше нелегалы предпочитали переходить границу под Друскининкаем.

Всего с начала года литовские пограничники задержали 3 027 мигрантов, 2 366 из них – за июль. Более половины нелегалов представляются гражданами Ирака.

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