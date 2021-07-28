Ущипнул за попу, а затем стал таскать за волосы: 60-летний мужчина напал на несовершеннолетнюю девушку в Гродно

В Гродно пенсионер приставал к группе девушек-подростков. Фото: pixabay.com

В Гродно в жилом секторе на девушку-подростка напал 60-летний пенсионер. Подробности инцидента сообщила пресс-служба УВД Гродненского облисполкома.

Поясняется, что группа подростков находилась в беседке, девушки укрылись там от дождя. В какой-то момент в беседку зашли двое мужчин. Один ушел практически сразу, а второй - подвыпивший пенсионер, захотел поговорить с юными девчонками. Подростки общаться с нетрезвым мужчиной не стали, тогда он ущипнул одну из девушек за ягодицу. Девочка возмутилась таким неуместным поведением пожилого мужчины. А он в ответ на протесты схватил девушку за волосы и стал таскать ее по беседке.

- Подруги потерпевшей закричали, и шум испугал нападавшего. Гродненец поспешно скрылся в одном из ближайших подъездов, - пояснили правоохранители.

Девочки сразу позвонили в милицию и сообщили о случившемся. Нападавшего выпивоху задержали «по горячим следам». По статье «хулиганство» в отношении него возбуждено уголовное дело. Милиционерам пенсионер сказал, что просто хотел «пошутить» с юными особами.

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