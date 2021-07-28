В Беларуси изменились правила рыбалки: вот кому можно продавать сети, кому положены льготы и каких рыб можно ловить без ограничений

В Беларуси изменили правила рыболовства. Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

В Беларуси изменили правила рыбной ловли для частных лиц и организаций. Все изменения подробно описаны в Указе №284 «О рыболовстве и рыбном хозяйстве».

Рыбакам-любителям теперь станет легче – им больше не запрещено использовать осветительные приборы, исключены некоторые излишние требования к орудиям любительского рыболовства, а перечень орудий, которыми можно пользоваться, расширен. Там, где любительское рыболовство ведется на платной основе, будут льготы для пенсионеров, воинов-интернационалистов, ветеранов Великой Отечественной, инвалидов первой и второй групп и тех, кому еще не исполнилось 16 лет. Льготы будут и у жителей населенных пунктов, которые определены в договорах аренды рыболовных угодий или других официальных документах.

Те, кто занимается подводной рыбалкой, должны помнить, что это можно делать только в водоемах, которые определяет местная власть – облисполкомы, и только тем, у кого есть удостоверение на право подводной охоты. Пойманную рыбу надо сохранять до конца подводной охоты, уточняется в документе.

Определены виды рыб, которых можно ловить без ограничений. Это инвазивные виды – ротан-головешка, американский сомик, несколько видов бычков.

Полностью документ можно прочитать на сайте pravo.by.

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