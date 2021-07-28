До +32 и грозы с градом: об «оранжевой» погоде в Беларуси на 29 июля предупреждают синоптики

Днем 29 июля большую часть Беларуси накроют дожди и грозы, но все еще будет очень тепло. Фото: pixabay.com

Стало известно, какая погода ожидает белорусов в четверг, 29 июля. Прогноз появился на сайте pogoda.by.

Так из-за гроз и ливней с градом, которые накроют практически всю страну, на 29 июля в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности.

В целом погоду в этот день будет определять фронтальный раздел, который сместится на Беларусь с территории Западной Европы.

Ночью дожди пройдут по западу Беларуси, а утром и днем тучи уже накроют большую часть страны. В отдельных регионах прогнозируются грозы и сильные ливни, град. Из-за перепадов температур ночью и утром высока вероятность тумана.

В ночные часы температуры опустятся до +14...+20 градусов. Днем будет заметно теплее около +24...+29 тепла, но на юго-востоке Беларуси все еще жаркие +30...+32 градуса.

Метеозависимым людям стоит учитывать, что в течение суток атмосферное давление будет падать.

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