Авиакомпания «Белавиа» будет чаще летать в Батуми Фото: Сергей ГАПОН

Авиакомпания «Белавиа» увеличивает количество рейсов в Батуми. Информация об этом была опубликована в Инстаграм «Белавиа».

- С 10 августа по вторникам и средам добавятся два дополнительных перелета, - говорится в сообщении.

Авиакомпания «Белавиа» будет чаще летать в Батуми. Фото: скриншот сториз в Инстаграм авиакомпании "Белавиа"

Напомним, что с 4 августа авиакомпания «Белавиа» начнет выполнять перелеты в Кутаиси.

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