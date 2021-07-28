Уголовное дело по обвинению Знака и Колесниковой начнут рассматривать в Минском областном суде 4 августа. Фото: телеграм-канал Виктора Бабарико

Уголовное дело по обвинению Максима Знака и Марии Колесниковой начнет рассматриваться в Минском областном суде 4 августа 2021 года. Информация об этом была опубликована в телеграм-канале Виктора Бабарико.

- Постановление об этом было вручено защите в среду, 28 июля. Дело будут рассматриваться в закрытом режиме, - написано в сообщении.

Напомним, что Максиму Знаку и Марии Колесниковой было предъявлено обвинение по части 1 статьи 357 УК - Заговор или иные действия, совершенные с целью захвата власти, части 3 статьи 361 УК - Публичные призывы к захвату государственной власти, или насильственному изменению конституционного строя Республики Беларусь, или измене государству, или совершению акта терроризма или диверсии, или совершению иных действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, либо распространение материалов, содержащих такие призывы, совершенные с использованием СМИ или интернета, части 1 статьи 361-1 УК - Создание экстремистского формирования или руководство таким формированием или входящим в него структурным подразделением.

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