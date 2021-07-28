Экс-защитник Бабарико Лаевский отреагировал на решение рассматривать дело Знака и Колесниковой в закрытом режиме

Лаевский считает, что рассмотрение дела Знака и Колесниковой в закрытом режиме «закрывает содержание обвинение». Фото: Telegram

Бывший адвокат экс-банкира Виктора Бабариков Дмитрий Лаевский прокомментировал информацию о том, что уголовное дело его коллеги Макисма Знака и активистки Марии Колесниковой будут рассматривать в закрытом режиме.

Он высказал мнение, что такое решение «закрывает содержание обвинение». Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

– Закрытый режим рассмотрения дела закрывает в данном случае не только содержание обвинения, но и факт отсутствия доказательств вины, равно как и факт отсутствия преступления, – считает Лаевский.

Добавим, что уголовное дело по обвинению Максима Знака и Марии Колесниковой начнет рассматриваться в Минском областном суде 4 августа 2021 года в закрытом режиме. Соответствующее постановление об этом было вручено защите в среду, 28 июля.

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