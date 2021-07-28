В Могилеве электромобиль Tesla врезался в световую опору и загорелся – водитель в больнице

В Могилеве электромобиль Tesla врезался в световую опору и загорелся. Фото: скриншот с видео УВД Могилевского облисполкома

В Могилеве электромобиль Tesla врезался в световую опору и загорелся. Об этом сообщили в УВД Могилевского облисполкома.

- Во вторник, 27 июля, на улице Челюскинцев 26-летний водитель электромобиля Tesla двигался со стороны улицы Мельникова в направлении улицы Вишневецкого. В районе дома №157 на закруглении дороги вправо молодой человек потерял контроль над управлением, в результате чего совершил наезд на световую опору, которая была расположена справа по ходу движения автомобиля, - прокомментировали в ведомстве.

И добавили, что от удара электромобиль загорелся, а водитель с травмами был доставлен в больницу.

- По предварительной информации, молодой человек, который находился за рулем электромобиля Tesla, не учел погодные условия, неправильно выбрал скорость и, как итог, не справился с управлением, - сказали в ведомстве.

По факту случившегося проводится проверка.

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