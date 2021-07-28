Массовое ДТП на Немиге в Минске: столкнулись шесть автомобилей и троллейбус

Массовая авария произошла 28 июля в Минске на улице Немига. Фото: ГАИ

Массовая авария произошла 28 июля в Минске на улице Немига. Об этом сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

«На месте происшествия работают сотрудники отдела ГАИ Центрального РУВД г. Минска. Устанавливаются обстоятельства произошедшего», – рассказали в ГАИ.

Тем временем портал onliner со ссылкой на очевидцев, приславших видео этого ДТП, сообщает, что в аварию попали шесть автомобилей и троллейбус. О пострадавших пока информации нет, известно, что несколько машин оказались разбитыми, образовался затор на одной из центральных улиц столицы.

Троллейбус был разбит сильно, досталось и микроавтобусу почты.

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