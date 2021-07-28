«Я живу. И хочется жить»: старейшему в Беларуси Герою Советского союза Василию Мичурину исполнилось 105 лет

Старейшему в Беларуси Герою Советского союза Василию Мичурину исполнилось 105 лет. Фото: телеграм-канал "Пул Первого"

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил со 105-летием старейшего в Беларуси Героя Советского союза Василия Мичурина. Информация об этом была опубликована в телеграм-канале «Пул Первого».

- Александр Лукашенко направил поздравления Герою Советского союза Василию Мичурину, которому исполнилось 105 лет. Президент направил ему подарки. Недавно Василий Сергеевич перенес операцию и на данный момент за ним ухаживают в доме-интернате «Комфортная жизнь», - написано в сообщении.

Старейшему в Беларуси Герою Советского союза Василию Мичурину исполнилось 105 лет. Фото: телеграм-канал "Пул Первого"

Старейшему в Беларуси Герою Советского союза Василию Мичурину исполнилось 105 лет. Фото: телеграм-канал "Пул Первого"

Старейшему в Беларуси Герою Советского союза Василию Мичурину исполнилось 105 лет. Фото: телеграм-канал "Пул Первого"

В ответ на поздравления Василий Мичурин сказал, что он живет и ему хочется жить.

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