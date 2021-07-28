Генпрокурор направил в Верховный суд заявление о признании формирования «Отряды гражданской самообороны Беларуси» террористической организацией

Генпрокурор Швед направил в Верховный суд заявление о признании формирования «Отряды гражданской самообороны Беларуси» террористической организацией. Фото: БЕЛТА

Генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед направил в Верховный суд заявление о признании формирования «Отряды гражданской самообороны Беларуси» террористической организацией и запрете ее деятельности на территории Беларуси. Информация об этом была опубликована в телеграм-канале Генпрокуратуры.

- Данное формирование было создано в сентябре 2020 года под руководством гражданина Германии Хофмана Дениса Васильевича. Цель организации – объединение радикально настроенных граждан для участия в мероприятиях по насильственной смене госвласти и терактах в Беларуси. Для вербовки и связи со сторонниками, а также совместного совершения преступлений были созданы телеграм-каналы и телеграм-чаты, в которых подписчиков обучали правилам сбора самодельных взрывных устройств и тактике силового противодействия сотрудникам милиции, - прокомментировали в Генеральной прокуратуре.

В ведомстве добавили, что в качестве координаторов преступной деятельности выступали граждане стран Европейского союза, а также проживающие там граждане Беларуси.

- Руководители и активные участники данного формирования приступили к непосредственному совершению актов терроризма для дестабилизации общественного порядка, оказания насильственного воздействия на органы власти, - подчеркнули в Генпрокуратуре.

По информации ведомства, с апреля 2021 года в сообществе обсуждали и планировали мероприятия по поджогу и взрыву зданий, автотранспорта и сооружений.

- По фактам свершения членами данной организации терактов были возбуждены и расследуются уголовные дела по статье 289 УК – Акт терроризма и статье 359 УК – Акт терроризма в отношении государственного или общественного деятеля.

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