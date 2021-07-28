После первой дозы вакцины от AstraZeneca повышается вероятность образования тромбов: опубликовано заявление компании

После первой дозы вакцины от AstraZeneca повышается вероятность образования тромбов Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Вероятность образования тромбов у тех, кто получил первую дозу вакцины от коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca, значительно выше, чем у людей, не делавших прививку. Об этом говорится в заявлении компании, передает Reuters.

В журнале The Lancet были опубликованы результаты исследования, которые свидетельствуют о том, что тромбы возникали у 8.1 человек из миллиона получивших первую дозу препарата Vaxzevria от AstraZeneca.

Отмечается также, что, после получения второй дозы тромбы появлялись у 2,3 человека на один миллион привитых. И этот показатель сравним с теми, которые наблюдаются у людей, не делавших прививку от COVID-19.

Ученые проводили это исследование на основе данных AstraZeneca о побочных эффектах вакцины, которые были собраны по всему миру.

Напомним, что ранее механизм возникновения тромбоза у некоторых пациентов, кому сделали прививки от коронавируса вакцинами от AstraZeneca и Johnson & Johnson, выявили исследователи из Университета Гете во Франкфурте.

Они пояснили, что оба препарата используют аденовирусные векторы для доставки спайкового белка SARS-CoV-2 в организм. При этом он попадает не в цитозольную жидкость здоровой клетки, а в ядро. После этого части белка-шипа расщепляются и вызывают мутации, которые и приводят к образованию тромбов в одном случае на сто тысяч.

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