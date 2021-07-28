С 3 августа запускаются прямые рейсы Бишкек – Минск. Фото: Avia Traffic Company, Facebook
Новый регулярный рейс по маршруту Минск – Бишкек – Минск будет запущен уже 3 августа. Информация об этом была опубликована в телеграм-канале Национального аэропорта Минск.
- По данному случаю в Национальном аэропорту Минск состоится торжественная встреча авиакомпании Avia Traffic Company, которая приходит на белорусский рынок. Первому пассажиру УК737 будет вручен подарок от авиакомпании и аэропорта. При заходе самолета на место стоянки ожидается водный салют, - написано в сообщении.
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