С 3 августа запускаются прямые рейсы Бишкек – Минск. Фото: Avia Traffic Company, Facebook

Новый регулярный рейс по маршруту Минск – Бишкек – Минск будет запущен уже 3 августа. Информация об этом была опубликована в телеграм-канале Национального аэропорта Минск.

- По данному случаю в Национальном аэропорту Минск состоится торжественная встреча авиакомпании Avia Traffic Company, которая приходит на белорусский рынок. Первому пассажиру УК737 будет вручен подарок от авиакомпании и аэропорта. При заходе самолета на место стоянки ожидается водный салют, - написано в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Авиакомпания «Белавиа» будет чаще летать в Батуми.

С 10 августа по вторникам и средам добавятся два дополнительных перелета. (подробности)

«Белавиа» расширяет географию и увеличивает количество чартеров в Египет и Турцию.

Белорусский авиаперевозчик работает над открытием новых направлений. (подробности)

Супер востребованной стала Турция. Куда турфирмы отправляют белорусов после отмены рейсов в популярные страны.

Вдвое увеличится число рейсов в грузинский Батуми, а на турецкие курорты стали летать не только из Минска. (подробности)