Фотофакт: внутренние войска в Беларуси проводят учения по пресечению массовых беспорядков

Внутренние войска Беларуси во взаимодействии с подразделениями органов внутренних дел 27 и 28 июля проводят учения по пресечению массовых беспорядков. Фото: Telegram
Внутренние войска Беларуси во взаимодействии с подразделениями органов внутренних дел 27 и 28 июля проводят учения по пресечению массовых беспорядков. Об этом сообщается в Telegram-канале BLIK.
Учения проходят по всей стране
«Соединения и воинские части по всей республике отработают вопросы по обеспечению охраны общественного порядка при проведении массовых мероприятий, а также пресечению массовых беспорядков. Учения проводятся в целях обеспечения безопасности граждан, сохранения мира и спокойствия», – говорится в сообщении.
Учения проводятся в целях обеспечения безопасности граждан, сохранения мира и спокойствия. Фото: Telegram
Учения внутренних войск. Фото: Telegram
Отмечается также, что эти учения плановые.
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