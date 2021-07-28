Фотофакт: внутренние войска в Беларуси проводят учения по пресечению массовых беспорядков

Внутренние войска Беларуси во взаимодействии с подразделениями органов внутренних дел 27 и 28 июля проводят учения по пресечению массовых беспорядков. Фото: Telegram

Внутренние войска Беларуси во взаимодействии с подразделениями органов внутренних дел 27 и 28 июля проводят учения по пресечению массовых беспорядков. Об этом сообщается в Telegram-канале BLIK.

Учения проходят по всей стране

«Соединения и воинские части по всей республике отработают вопросы по обеспечению охраны общественного порядка при проведении массовых мероприятий, а также пресечению массовых беспорядков. Учения проводятся в целях обеспечения безопасности граждан, сохранения мира и спокойствия», – говорится в сообщении.

Учения проводятся в целях обеспечения безопасности граждан, сохранения мира и спокойствия. Фото: Telegram

Учения внутренних войск. Фото: Telegram

Отмечается также, что эти учения плановые.

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