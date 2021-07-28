Доллар немного подешевел: курсы валют в Беларуси на 28 июля

Актуальные курсы валют в Беларуси на 28 июля Фото: Инна КОРСАК

На Белорусской валютно-фондовой бирже в среду, 28 июля, состоялись торги. Доллар немного подешевел, а евро и российский рубль подорожали. Информация об этом была опубликована на сайте БВФБ.

Доллар подешевел на 0,0008 и теперь стоит 2,5216 белорусского рубля.

Евро подорожал на 0,0055 и теперь стоит 2,9776 белорусского рубля.

Российский рубль подрос на 0,0105 и теперь стоит 3,4267 белорусского рубля.

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