Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 27 июля 2021 года: резкий рост новых случаев COVID-19 за сутки и 11 смертей

За прошедшие в Беларуси 24 часа зарегистрированы 950 пациентов с COVID-19 Фото: Андрей АБРАМОВ

Число новых случаев коронавируса, регистрируемое за сутки в Беларуси, резко выросло. Так, накануне их было выявлено 525, а теперь, по данным Минздрава, за прошедшие 24 часа зарегистрированы 950 пациентов с COVID-19.

Тем временем из больниц выписаны 1 тыс. 061 пациент.

«Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 442 тыс. 831 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 436 тыс. 903 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19», – добавили в Минздраве.

Выросло и количество умерших пациентов за сутки. Так, накануне их было десять, а теперь – 11.

«За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3 тыс. 424 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией», – уточнили в Минздраве.

Кроме того, за минувшие сутки выполнено 20 тыс. 965 тестов. Всего в Беларуси провели уже 7 млн 241 тыс. 548 тестов.

Продолжается и вакцинация. Первую дозу вакцины против коронавируса получили уже более 1,35 млн. белорусов, из них свыше 895,7 тыс. человек прошли полный курс вакцинации.

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