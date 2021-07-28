Стало известно, кто утвержден на посту главного тренера сборной Беларуси по футболу

Георгий Кондратьев утвержден главным тренером сборной Беларуси по футболу. Фото: Telegram / Минспорта и туризма

Георгий Кондратьев утвержден в должности главного тренера национальной сборной Республики Беларусь по футболу. Такое решение 28 июля принял исполком Ассоциации «Белорусская федерация футбола», сообщается на сайте оганизации.

Сборной Беларуси в сентябре этого года предстоят матчи квалификации чемпионата мира ФИФА 2022 года против Чехии, Уэльса и Бельгии.

Напомним, что до него команду возглавлял Михаил Мархель.5 апреля он покинул пост главного наставника сборной Беларуси. Решение расторгнуть контракт было взаимным.

Георгий Кондратьев ранее уже был главным тренером сборной Беларуси. Он занимал этот пост с 2011 по 2014-й годы.

Заседание исполкома проходило Доме футбола. По его итогам также стало известно, что футбольный клуб «Спутник-Речица» был исключен из состава участников чемпионата Беларуси сезона 2021 года среди мужских команд высшей лиги.

Дело в том, что 14 июля победитель «Первой лиги» сезона 2020 официально уведомил АБФФ о том, что в связи со сложившейся финансовой ситуацией вынужден прекратить участие в чемпионате Республики Беларусь 2021 по футболу.