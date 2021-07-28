В Беларуси объявили новый конкурс проектов скульптуры, посвященной единству белорусского народа

В Беларуси объявили новый конкурс эскизных проектов скульптуры, посвященной единству белорусского народа. Фото: pixabay.com

Мингорисполком и Министерство культуры объявили новый конкурс эскизных проектов скульптурной композиции для памятного знака «Уз’яднанне» («Воссоединение»), который посвящен единству белорусского народа. Новый конкурс был объявлен по причине изменений планируемого места размещения знака. Информация об этом была опубликована на официальном сайте Минкульта.

Заявку на участие можно подать до 26 августа. Вместе с ней должны быть переданы материалы участников. В закрытом режиме жюри конкурса подведет итоги на позднее 1 сентября.

Участниками могут стать авторы или авторские коллективы, которые состоят из скульпторов и архитекторов, уже имеющие или же те, которые получают соответствующее профессиональное образование.

Результаты конкурса будут опубликованы на сайте Министерства культуры в течение недели после подведения итогов.

Критериями оценки эскизных проектов названы соблюдение условий конкурса, высокий профессиональный уровне, а также использование оригинального решения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Фотофакт. Посмотрите, как выглядит логотип Года народного единства.

Всего на конкурс было подано 104 заявки и представлены 174 работы и авторские концепции. (подробности)

В Беларуси появится новый государственный праздник – День народного единства.

В Совете министров утвердили план мероприятий по проведению Года народного единства в 2021 году. (подробности)

Лукашенко установил новый праздник - День народного единства. Будет ли он выходным?

Как и ожидалось, датой праздника станет 17 сентября - это день присоединения «кресов» к БССР. (подробности)