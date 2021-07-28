Украина предоставит Литве гуманитарную помощь из колючей проволоки для обустройства границы с Беларусью. Фото: pixabay

Правительство Украины направит Литве гуманитарную помощь в виде колючей проволоки для обустройства границы с Беларусью, чтобы сдерживать поток нелегальных мигрантов. Решение было принято в среду, 28 июля, на заседании украинского правительства.

– Литовское правительство обратилось к нам из-за критической ситуации, произошедшей на границе с Беларусью, – заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на заседании кабинета министров, его слова приводит ТАСС. По итогам обсуждений правительство решило предоставить гуманитарную помощь Литве.

Позже Кулеба уточнил на своей странице в Twitter, что подразумевает эта помощь.

– Мы поговорили с [министром иностранных дел Литвы] Габриэлюсом Ландсбергисом в конце недели о беспрецедентном миграционном кризисе, с которым сталкивается Литва, из-за [президента Беларуси] Александра Лукашенко. Сегодня мы решили предоставить Литве колючую проволоку, чтобы помочь укрепить границу, – написал глава МИД Украины.

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