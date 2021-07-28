Командный чемпионат мира по спортивной ходьбе в 2022 году вместо Минска пройдет в Омане. Фото: pixabay.com

Командный чемпионат мира по спортивной ходьбе в 2022 году вместо Минска пройдет в столице Омана - Маскат. Информация об этом была опубликована на сайте Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics).

Член правления Ассоциации легкой атлетики Омана Мохаммед Аль Асми заявил, что проведение турнира станет прекрасной возможностью для развития в стране легкой атлетики.

- Проведение крупного чемпионата в стране может сделать легкую атлетику одним из ведущих видов спорта в Омане. Мы рады предоставить сцену для выступления лучших спортсменов мира, а также ожидаем прекрасного дебюта Омана в качестве принимающей стороны, - сказала Мохаммед Аль Асми.

Изначально соревнования были запланированы в Минске на май 2020 года, но из-за пандемии коронавируса их перенесли на 23-24 апреля 2022 года. В июне 2021 года Всемирный совет по легкой атлетике принял решение перенести командный чемпионат мира по спортивной ходьбе 2022 года из Минска в другую страну.

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