Двухлетний мальчик выпал из окна на третьем этаже дома в Ляховичах – малыш погиб. Фото: pixabay

Двухлетний ребенок в Ляховичах выпал из окна на третьем этаже. Мальчик погиб, об этом в УСК по Брестской области.

Несчастный случай произошел 26 июля. По предварительным данным, малыш находился дома с мамой. В какой-то момент женщина вышла на кухню, ребенок остался в комнате один. Он залез на стул, после – на подоконник. Облокотившись о москитную сетку, мальчик выпал из открытого окна наружу, сообщает подробности БЕЛТА.

Спасти его не удалось. Малыш получил серьезные травмы, от которых умер в больнице.

Ляховичский РОСК проводит проверку. На месте ЧП работал следователь, он опросил родственников. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

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